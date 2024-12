Nach Ermittlungen der Kripo Fürth und der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth wurden schließlich die 49-Jährige und den 50-Jährigen als Tatverdächtige identifiziert. Das Duo sei am Montag in Nürnberg festgenommen worden. Beamte hätten zudem die Wohnungen der beiden durchsucht und dabei Beweismittel sichergestellt. Um was genau es sich dabei handelt, teilte der Sprecher nicht mit.