Kriminalität: U-Haft nach illegal in Tschechien entsorgtem Müll

Weiden (dpa/lby) - Er soll im großen Stil illegal Müll in Tschechien entsorgt haben - nun sitzt der Geschäftsführer eines Abfallentsorgungsunternehmens aus der Oberpfalz in Untersuchungshaft. Der Mann soll dafür verantwortlich sein, dass in 21 Fällen seit dem Jahr 2022 sowohl gefährliche als auch nicht gefährliche Abfälle ohne die nötigen Genehmigungen ins Ausland verbracht wurden. Wie die Staatsanwaltschaft Weiden mitteilte, sollen unter seiner Anleitung außerdem Abfälle bewusst falsch eingestuft worden sein, um Auflagen zu umgehen.