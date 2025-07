Nürnberg (dpa/lby) - Ein Trio soll einen 14-Jährigen in Nürnberg angegriffen und schwer verletzt haben. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts eines Raubdelikts und der gefährlichen Körperverletzung, wie sie am Dienstag mitteilte. Laut Angaben der Polizei soll der 14-Jährige am Montag allein an einer U-Bahn-Haltestelle gewartet haben. Er sei von drei Jugendlichen angesprochen und zur Herausgabe von Bargeld aufgefordert worden sein.