Kriminalität: Trio nach bewaffnetem Überfall auf Autofahrer in U-Haft

Nürnberg (dpa/lby) - Rund einen Monat nach einem bewaffneten Überfall auf einen Autofahrer in Nürnberg sitzt ein Trio in Untersuchungshaft. Ein 17-Jähriger sowie ein 19 und ein 20 Jahre alter Mann seien am Dienstag festgenommen und am Tag danach einem Ermittlungsrichter vorgeführt worden, teilte die Polizei mit. Mindestens zwei von ihnen sollen einen 69-Jährigen Ende Juni mit einer Schreckschusswaffe überfallen haben, als der mit seinem Auto kurz anhielt.