Kriminalität: Trickbetrug in Deggendorf - Täter erbeuten 80.000 Euro

Deggendorf (dpa/lby) - Betrüger haben sich in Deggendorf als Polizeibeamte ausgegeben und von einer älteren Frau 80.000 Euro Bargeld erbeutet. Sie hätten der Frau am Telefon suggeriert, ihre Tochter hätte einen schweren Verkehrsunfall im Ausland verursacht, teilte die Polizei mit. Das Geld sei als Kaution für ihre Freilassung notwendig. Der Abholer der Geldsumme konnte trotz sofort eingeleiteter Fahndung und einem großen Aufgebot an Polizeikräften bislang nicht ausfindig gemacht werden, wie die Polizei mitteilte.