Witzenhausen (dpa/lhe) - Ein Trickbetrüger hat sich auf einem Supermarktparkplatz in Witzenhausen (Werra-Meißner-Kreis) als Helfer ausgegeben, um eine Seniorin zu bestehlen. Wie die Polizei mitteilte, hat der Mann der 77-jährigen Frau am Mittwoch seine Hilfe beim Einladen des Einkaufs angeboten. Der Unbekannte nutzte die Situation demnach jedoch, um das Portemonnaie der Frau zu stehlen. Als die Seniorin den Diebstahl bemerkte, war der Mann bereits geflüchtet. Die Polizei bittet um Zeugenaussagen.