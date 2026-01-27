Friedberg (dpa/lby) - Ein toter Hund ist in Friedberg (Landkreis Aichach-Friedberg) neben einem Altkleidercontainer gefunden worden. Hinweise auf einen Verstoß nach dem Tierschutzgesetz liegen nicht vor, teilte die Polizei mit. Bislang gehen die Beamten davon aus, dass das eines natürlichen Todes gestorbene Tier illegal am Altkleidercontainer entsorgt wurde. Ein totes Haustier im Müll oder auf öffentlichen Flächen zu entsorgen, sei eine Ordnungswidrigkeit, sagte ein Sprecher der Polizei. Die Polizei bittet um Hinweise.