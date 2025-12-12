Kriminalität: Toter 16-Jähriger entdeckt - Ermittlungen gegen Finder

Ottobeuren (dpa/lby) - Nach dem Fund eines toten 16-Jährigen in Ottobeuren (Landkreis Unterallgäu) ermittelt die Polizei gegen zwei Männer, die die Leiche vermeintlich in einem Innenhof entdeckt hatten. Die Ermittler gehen inzwischen davon aus, dass der Jugendliche nicht am Samstagnachmittag am Fundort starb, sondern einige Stunden zuvor in einer nahe gelegenen Wohnung. Um dies zu verschleiern, sollen die beiden Männer die Leiche in der Nähe des Jugendhauses abgelegt und anschließend den Notruf gewählt haben, teilte die Polizei mit.