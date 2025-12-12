Kriminalität: Toter 16-Jähriger entdeckt - Ermittlungen gegen Finder

Der Rettungsdienst konnte den Angaben zufolge jedoch nur noch den Tod des 16-Jährigen feststellen, wenngleich die Todesursache zunächst unklar blieb. Für die Kripo ergaben sich auch keine Anhaltspunkte für einen Unfall oder ein Gewaltverbrechen, das zum Tod des Jugendlichen geführt hätte. Allerdings entstanden mehrere Ungereimtheiten. Inzwischen laufen Ermittlungen gegen einen 25-Jährigen, der dem Jugendlichen Drogen verschafft haben soll. Seine Wohnung wurde bereits durchsucht. Der zweite Mann, ein 41-Jähriger, soll sich der versuchten Strafvereitelung schuldig gemacht haben.