Regensburg/Amberg (dpa/lby) - Nach dem Fund einer toten 19-Jährigen in einem Kofferraum in einer Tiefgarage in Regensburg hat die Staatsanwaltschaft Mordanklage gegen ihren Ex-Freund erhoben. Diese sei eingegangen und werde nun geprüft, sagte ein Sprecher des Landgerichts in Amberg. Weitere Details nannte er nicht. Die Mediengruppe Bayern hatte zuvor über die Anklage berichtet.