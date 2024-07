Herrsching am Ammersee (dpa/lby) - Nach der tödlichen Messerattacke auf einen 74-Jährigen in Herrsching am Ammersee soll der in Frankreich festgenommene Tatverdächtige in den nächsten Tagen nach Bayern kommen. "Die Überstellung wird noch in dieser Woche erwartet", sagte Reinhard Kolb, Pressesprecher des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord.