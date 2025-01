Kriminalität: Tödlicher Unfall bei Schwimmkurs - Bademeister verurteilt

Der Bub hatte am 28. April 2023 an einem Schwimmkurs in dem Bad in Haibach (Landkreis Aschaffenburg) teilgenommen. Dabei war er laut Polizei mit dem Kopf unter Wasser geraten. Augenzeugen retteten das Kind aus dem Becken, es starb aber wenige Tage später im Krankenhaus. Aus Sicht des Amtsgerichts hatte der Mann seine Aufsichtspflicht während des Schwimmkurses verletzt.