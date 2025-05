Zu einem Messerangriff, der tödlich endete, soll es Montagmittag in der Sonneberger Innenstadt gekommen sei, hieß es Dienstagmorgen in sozialen Medien. Demnach hatten Sonneberger von der Tat erfahren. Polizei und Rettungskräfte seien längere Zeit vor Ort gewesen. In der Saalfelder Polizeidienststelle will man derzeit noch keine Auskunft geben und verweist auf die Zuständigkeit der Staatsanwaltschaft.