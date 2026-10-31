Kriminalität: Tödliche Schüsse kurz vor Halloween in US-Kostümgeschäften

Fairfield/Detroit - Tödliche Schüsse in Verkleidungsgeschäften kurz vor Halloween: In zwei Filialen einer US-Kostümkette sind zwei Menschen getötet und mehrere verletzt worden. In beiden Fällen fielen die Schüsse in Geschäften der Kette Spirit Halloween, in denen Kostüme und Dekoration für Halloween verkauft werden. Hinweise auf einen Zusammenhang zwischen beiden Vorfällen gab es laut US-Medien zunächst nicht. Kurz vor dem Fest, das in den USA groß gefeiert wird, treffen viele Menschen letzte Vorbereitungen.