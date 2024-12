Kriminalität Todesschütze von Manhattan soll Manifest geschrieben haben

Verdächtiger trug Waffe mit Schalldämpfer bei sich

Der Verdächtige habe eine medizinische Maske und eine Mütze getragen. Als einer der Polizisten ihn gefragt habe, ob er in jüngster Zeit in New York gewesen sei, begann er nach Angaben der Ermittler zu zittern. Bei der Überprüfung habe sich herausgestellt, dass er eine per 3D-Drucker hergestellte Waffe mit Schalldämpfer bei sich trug, wie sie bei dem Mord an Versicherungsboss Brian Thompson benutzt worden sei.