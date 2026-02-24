Kriminalität Tod von Drogenboss – Welle der Gewalt rollt durch Mexiko

Auch bei dem Einsatz zur Festnahme von "El Mencho" stützten sich die mexikanischen Soldaten auf Geheimdienstinformationen aus den USA. An dem Einsatz waren allerdings nur mexikanische Sicherheitskräfte beteiligt. "Mit dem Schlag gegen "El Mencho" hat Sheinbaum gezeigt, dass Zusammenarbeit und Informationsaustausch zu den von Trump gewünschten Ergebnissen führen können und dass die mexikanischen Streitkräfte in der Lage sind, hochrangige Ziele auszuschalten", schreibt David Mora von der International Crisis Group in einer Analyse.