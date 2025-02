Auch Gewalttaten wurden erfasst

Demnach verzeichnete das Bundeskriminalamt (BKA) bis zum Stichtag am 31.12.2024 in Thüringen 248 solcher Delikte. Im Jahr 2023 waren es noch 275. In den beiden Jahren gab es im Freistaat jeweils eine Gewalttat gegen Amts- und Mandatsträger.