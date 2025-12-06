 
iS Plus
Mein inSüdthüringen.de
Meine Vorteilswelt
Region
Bei uns daheim
Blaulicht
Sport
Politik
Wirtschaft
Panorama
Unterhaltung
Wissen
Digital
  2. Region

  4. Theatergast tritt Platzanweiserin

Kriminalität Theatergast tritt Platzanweiserin

Zoff nach dem Toilettengang: Ein Besucher sorgt für Ärger im Stadttheater Lindau. Die Polizei rückt an.

Kriminalität: Theatergast tritt Platzanweiserin
1
Im Stadttheater Lindau sorgte ein Gast für Ärger. (Symbolbild) Foto: Friso Gentsch/dpa

Lindau (dpa/lby) - Ein Theatergast in Lindau soll eine Mitarbeiterin attackiert haben, weil sie ihn nach seinem Gang zur Toilette nicht sofort an seinen Sitzplatz hat zurückkehren lassen. Nach Polizeiangaben sollte der Mann vor der Türe zum Theatersaal bis zur Pause warten, um die laufende Vorstellung nicht zu stören. Das wollte der 65-Jährige wohl nicht einsehen: Er trat der Mitarbeiterin laut Polizei auf den Fuß. Als diese den Mann dennoch nicht in den Saal habe zurückkehren lassen, habe ihr der Mann vor das Schienbein getreten. 

Nach der Werbung weiterlesen

Schließlich rückte die Polizei an und erteilte dem 65-Jährigen einen Platzverweis. Er erhielt eine Anzeige wegen Körperverletzung. Den Angaben nach hätte der Mann während der Vorstellung im Stadttheater Lindau am Freitagabend lediglich noch drei Minuten bis zur Pause warten müssen.