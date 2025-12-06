Kriminalität: Theatergast tritt Platzanweiserin

Lindau (dpa/lby) - Ein Theatergast in Lindau soll eine Mitarbeiterin attackiert haben, weil sie ihn nach seinem Gang zur Toilette nicht sofort an seinen Sitzplatz hat zurückkehren lassen. Nach Polizeiangaben sollte der Mann vor der Türe zum Theatersaal bis zur Pause warten, um die laufende Vorstellung nicht zu stören. Das wollte der 65-Jährige wohl nicht einsehen: Er trat der Mitarbeiterin laut Polizei auf den Fuß. Als diese den Mann dennoch nicht in den Saal habe zurückkehren lassen, habe ihr der Mann vor das Schienbein getreten.