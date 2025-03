Staatsanwaltschaft sah Mordpläne aus Eifersucht an neuer Partnerin

In ihrer Anklage hatte die Staatsanwaltschaft der Frau vorgeworfen, im Januar 2023 zusammen mit ihrem Sohn 1.500 Euro beschafft zu haben, um damit jemanden zum Mord an der neuen Lebensgefährtin ihres Mannes zu beauftragen. Der Sohn soll das Geld laut Anklage an einen bislang nicht identifizierten Täter übergeben haben. Zu einer Ausführung der Tat kam es aber nicht.