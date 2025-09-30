Bad Salzungen (dpa/th) - Nach der Attacke auf einen 14-Jährigen in Bad Salzungen (Wartburgkreis) hat die Polizei drei junge Männer im Alter von 15 bis 17 Jahren als Verdächtige ermittelt. Sie sollen dem 14-Jährigen am vergangenen Dienstag an einer Haltestelle am Bahnhof plötzlich ins Gesicht getreten und ihn dabei schwer verletzt haben, wie die Polizei mitteilte. Der 14-Jährige hatte an der Haltestelle auf den Bus gewartet.
Kriminalität Teenager ins Gesicht getreten - Drei Verdächtige ermittelt
dpa 30.09.2025 - 11:35 Uhr