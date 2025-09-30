Kriminalität: Teenager ins Gesicht getreten - Drei Verdächtige ermittelt

Im Laufe der Ermittlungen wurde eine weitere Tat bekannt: So soll die Gruppe zwei Tage später auf einen anderen 14 Jahre alten Jugendlichen eingeschlagen und diesen leicht verletzt haben. Intensive Ermittlungen hätten die Polizei zu den drei Verdächtigen geführt, hieß es. Diese seien dringend verdächtig, die beiden Taten begangen zu haben. Sie müssen sich nun wegen gefährlicher Körperverletzung verantworten.