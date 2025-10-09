Kriminalität Tausende Kontrollen bei Aktion gegen Drogenschmuggel

Fünf Menschen in U-Haft

Fünf Menschen sitzen wegen der großen Menge an Drogen, die bei ihnen sichergestellt wurde, in Untersuchungshaft. Insgesamt wurden den Angaben zufolge zehn Kilo Heroin, knapp zwei Kilo Marihuana und 330 Gramm Kokain wurden zwischen dem 29. September und dem 5. Oktober sichergestellt.