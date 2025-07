Sonneberg (dpa/th) - Die nach dem gewaltsamen Tod eines Mannes in Sonneberg in Ungarn verhaftete Tatverdächtige ist nach Deutschland überstellt worden. Die junge Frau sei in dieser Woche ausgeliefert worden und sitze nun in Untersuchungshaft, hieß es auf Anfrage seitens der Staatsanwaltschaft Meiningen.