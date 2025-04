Kriminalität: Täglich mehr als fünf Opfer von Hass und Hetze in Bayern

Ursachen: "bestimmte Ereignisse im In- und Ausland"

Nach Angaben des Ministeriums wurde das bayerische Landeskriminalamt damit beauftragt, den Anstieg der Fallzahlen zu analysieren. Darüber hinaus werden "bestimmte Ereignisse und Lageentwicklungen im In- und Ausland" als Ursachen genannt. Konkret genannt werden der Nahost-Konflikt in Israel und Gaza und der russische Angriffskrieg auf die Ukraine. "Ebenso erscheint die anhaltende Migrationsdebatte/-thematik relevant", heißt es weiter. Auch hätten die Bezirks- und Landtagswahlen sowie die Europawahlen in den Jahren 2023 und 2024 zum Anstieg von politischen Straftaten geführt.