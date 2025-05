Amberg (dpa/lby) - Am Mittwoch wird bei der Polizei eine Gewalttat in der Amberger Innenstadt angekündigt, es gibt einen Großeinsatz der Polizei. Etwas später stellt sich der wahre Grund für den Anruf heraus. Es handelte sich um das "Swatting"-Phänomen, so die Polizei am Morgen. Ziel des Anrufes sei es gewesen, einen großen Polizeieinsatz auszulösen. Es bestand den Angaben zufolge zu keiner Zeit eine Gefahr für die Bevölkerung. Gegen den unbekannten Anrufer werde jetzt ermittelt.