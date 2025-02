Kölleda (dpa/th) - Zwei maskierte Männer haben einen Supermarkt in Kölleda (Landkreis Sömmerda) überfallen und Geld erbeutet. Die beiden Räuber forderten am Samstagabend unter Androhung von Gewalt Bargeld von einer Kassiererin, wie die Beamten mitteilten. Sie gab ihnen demnach einen vierstelligen Betrag, mit dem die Räuber zunächst in der Dunkelheit verschwanden.Durch den Einsatz mehrerer Streifenwagen und eines Polizeihubschraubers wurden die mutmaßlichen Täter jedoch gefunden und festgenommen. Es handelte sich nach den Angaben um Jugendliche. Sie trugen demnach das Geld noch bei sich. Die Beamten nahmen ihnen die Beute ab. Beiden wird schwerer Raub vorgeworfen.