Deggendorf (dpa/lby) - Ein 25-Jähriger hat zwei Polizeibeamte leicht verletzt, als diese einen Streit zwischen ihm und einem anderen Mann schlichten wollen. Die Beamten waren am Freitagabend zu einem Haus in Deggendorf gerufen worden, wie die Polizei mitteilte. Dort stritten sich zwei Männer. Warum sie in eine Auseinandersetzung gerieten, konnte ein Polizeisprecher nicht sagen.