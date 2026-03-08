Gera (dpa/th) - Ein Nachbarschaftsstreit um eine Hecke ist in Gera eskaliert. Die beiden Männer hätten sich zunächst verbal gestritten, teilte die Polizei mit. Später hätten sie zu Ästen des Grünschnitts gefasst und sich mit diesen geprügelt. Die Polizei habe die Streithähne getrennt. Beide seien leicht verletzt worden, mussten aber nicht ärztlich versorgt werden. Gegen die beiden Nachbarn wird nun wegen Körperverletzung ermittelt.