Nach einer Auseinandersetzung in der Aula muss ein Schüler mit einer Schnittwunde ins Krankenhaus. Was bisher zu dem Vorfall bekannt ist.

Viele Fragen sind noch offen. (Symbolbild) Foto: Sebastian Kahnert/dpa

Ingolstadt (dpa/lby) - In einer Schule in Ingolstadt hat ein Jugendlicher einen Mitschüler mit einem Bastelmesser verletzt. Der 15-jährige Tatverdächtige sei noch in der Schule festgenommen worden, teilte die Polizei mit. Das Opfer, ein 14-Jähriger, habe eine Schnittverletzung am Arm, die im Krankenhaus behandelt werden müsse. Die Auseinandersetzung zwischen den beiden hätte in der Aula stattgefunden. Ein Bastelmesser gehört in vielen Schulen zur Ausstattung. Genaueres zu den Hintergründen sei derzeit noch nicht bekannt. Zunächst wurden die Mitschüler vernommen. 

An dem betroffenen Gymnasium werden nach Angaben der Schule etwa 1.400 Schülerinnen und Schüler unterrichtet. Der Vorfall wurde laut Polizei kurz vor 13.00 Uhr gemeldet. Es bestehe keine Gefahr für Schüler oder Anwohner, teilten die Beamten mit.