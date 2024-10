Erfurt (dpa/th) - Bei einer Auseinandersetzung in einer Flüchtlingsunterkunft in Erfurt sind drei Männer verletzt worden. Alle drei seien zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht worden, berichtete die Polizei. Zu den Hintergründen des Streits wurden keine Angaben gemacht. Diese seien Gegenstand der Ermittlungen, hieß es.