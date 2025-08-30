Kriminalität: Streit eskaliert - Mann verletzt anderen mit Cuttermesser

Zunächst habe es am Freitagabend in Vilshofen an der Donau nur eine verbale Auseinandersetzung zwischen den beiden gegeben, die dann in Handgreiflichkeiten zwischen dem 30-Jährigen und einem 17-Jährigen mündete, teilte die Polizei mit. Dabei ging auch der Vater des Jugendlichen auf den Älteren los.