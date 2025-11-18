Erfurt (dpa/th) - Ein 41-Jähriger ist in Erfurt mit einer Eisenstange geschlagen und leicht verletzt worden. Laut Polizei wurde der Mann in der Nacht gegen 0.15 Uhr nach einem Streit von zwei ihm bekannten Männern attackiert und geschlagen. Er flüchtete und rief wenig später von einem Freund aus den Notruf, wie es hieß. Die mutmaßlichen Täter im Alter von 28 und 33 Jahren wurden demnach in der Nähe des Tatorts gestellt. Ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung wurde eingeleitet. Der 41-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht.