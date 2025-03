Kriminalität: Streit eskaliert - 17-Jähriger mit Messer schwer verletzt

Estenfeld (dpa/lby) - Bei einem Streit zwischen zwei Jugendlichen im Landkreis Würzburg ist einer der Beteiligten mit einem Messer schwer verletzt worden. Rettungskräfte brachten den 17-Jährigen in ein Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte. Er und der 18 Jahre alte andere Beteiligte sollen sich ersten Erkenntnissen zufolge gekannt haben. Sie seien am Montagabend in Estenfeld in einen Streit geraten. Dabei sei auch der 18-Jährige mit Pfefferspray im Gesicht verletzt worden.