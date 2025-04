Kriminalität: Streit auf offener Straße - 24-Jähriger stirbt

Neu-Ulm (dpa/lby) -Bei einer körperlichen Auseinandersetzung in der Neu-Ulmer Innenstadt ist ein Mann tödlich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war der 24-Jährige zuvor mit einem 19-Jährigen in einen Streit geraten. Laut Zeugenaussagen sei eine dritte Person an der Auseinandersetzung am späten Mittwochabend beteiligt gewesen, sagte ein Polizeisprecher. Diese flüchtete jedoch vor dem Eintreffen der Polizei.