Straufhain (dpa/th) - Ein 31-Jähriger hat versucht, bewaffnet in ein Haus einzudringen. Trotz bestehenden Kontaktverbots betrat der Mann am Donnerstagnachmittag das Grundstück und versuchte die Haustür einzutreten, so die Polizei. Zu diesem Zeitpunkt seien Menschen in dem Mehrfamilienhaus gewesen. Zu dem Verhältnis des 31-Jährigen und der Person, zu der das Kontaktverbot besteht, konnte die Polizei keine zunächst Angaben machen.