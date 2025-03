Immer wieder werden in Weimar - und auch in anderen Städten - solche Erinnerungssteine sowie auch andere Tafeln und Gegenstände in Gedenken an die Opfer der Nationalsozialisten beschädigt. Im Februar waren in Weimar ebenfalls mehrere Steine mit grauer Farbe beschmutzt worden. Oberbürgermeister Peter Kleine (parteilos) hatte dazu gesagt, dass die Taten "abscheulich und feige" seien und angekündigt, die Steine schnell wieder reinigen zu lassen.