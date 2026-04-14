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Kriminalität Stolpersteine in Saalfeld mit Farbe beschmiert

Die sogenannten Stolpersteine erinnern an die Opfer der Nationalsozialisten. Unbekannte haben sieben Stolpersteine und einen Gedenkstein in Saalfeld beschädigt. Die Ermittlungen laufen.

Kriminalität: Stolpersteine in Saalfeld mit Farbe beschmiert
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Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise. (Symbolbild) Foto: Bodo Schackow/dpa

Saalfeld (dpa/th) - Unbekannte Täter haben in Saalfeld (Landkreis Saalfeld-Rudolstadt) sieben Stolpersteine und einen weiteren Gedenkstein mit Farbe beschmiert. Ein Zeuge informierte die Polizei am Montag über die Kritzeleien, wie die Behörde mitteilte. Demnach ist unklar, wann die Steine beschmiert worden sind. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet um Hinweise. Nach Aufnahme der Anzeige wurden die Beschmierungen wieder entfernt.

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Bei den Stolpersteinen handelt es sich in der Regel um Messingplatten, die in den Boden vor ehemaligen Wohnhäusern oder Arbeitsorten von NS-Opfern eingelassen sind. Eingraviert in die Platten sind Namen, Lebensdaten und das Schicksal dieser Menschen unter dem Nazi-Regime.