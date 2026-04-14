Kriminalität: Stolpersteine in Saalfeld mit Farbe beschmiert

Saalfeld (dpa/th) - Unbekannte Täter haben in Saalfeld (Landkreis Saalfeld-Rudolstadt) sieben Stolpersteine und einen weiteren Gedenkstein mit Farbe beschmiert. Ein Zeuge informierte die Polizei am Montag über die Kritzeleien, wie die Behörde mitteilte. Demnach ist unklar, wann die Steine beschmiert worden sind. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet um Hinweise. Nach Aufnahme der Anzeige wurden die Beschmierungen wieder entfernt.