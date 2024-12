Erstmals auch Verletzte in Bayern

Nahezu alle Versuche führten die Banden in diesem Jahr mit den besonders gefährlichen Festsprengstoffen aus, nur noch vereinzelt kam das früher übliche Gas zum Einsatz. Zum ersten Mal registrierten die Einsatzkräfte dabei im Freistaat auch Verletzte: Ein Anwohner, der über den Bankräumen lebte, musste im Februar nach einer Sprengung in Bad Neustadt an der Saale wegen einer Rauchvergiftung behandelt werden. Ebenfalls eine Rauchvergiftung erlitt eine 27-Jährige, die in dem Wohn- und Geschäftshaus in Herrieden (Landkreis Ansbach) lebte, wo durch die nächtliche Explosion ein Brand ausgebrochen war.