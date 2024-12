Selbst zu Weihnachten gingen die Attacken weiter - wenngleich aus Bayern zunächst keine Sprengungen bekannt wurden. Aber in Leverkusen in Nordrhein-Westfalen, im sächsischen Colditz im Landkreis Leipzig und in Veitsrodt im rheinland-pfälzischen Landkreis Birkenfeld in Rheinland-Pfalz flogen auch an den Festtagen Geldautomaten in die Luft.