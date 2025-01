Laut Polizeiangaben wurden die Scheiben des Geldinstituts in der Nacht eingeschlagen und ein Geldautomat beschädigt. Die unbekannten Täter waren offenbar erfolglos: Die Geldkassette befindet sich noch im Automaten. Dass zudem ein Gegenstand in den Automaten eingeführt wurde, fiel den Ermittlern nach eigenen Angaben am frühen Vormittag auf.