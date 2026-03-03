Kriminalität: Sprayer-Duo sorgt für Zugausfälle und Verspätungen

Mammendorf (dpa/lby) - Zwei Sprayer haben für erhebliche Behinderungen auf der Bahnstrecke zwischen München und Augsburg gesorgt. Das Duo sprühte nach Angaben der Bundespolizei ein Graffiti an eine Lärmschutzwand bei Mammendorf (Landkreis Fürstenfeldbruck). Ein Lokführer habe die beiden am Montagnachmittag beobachtet und die Bundespolizei verständigt. Daraufhin hätten die Beamten nach den unbekannten Sprayern gefahndet und dafür die Bahnstrecke für über eine Stunde gesperrt.