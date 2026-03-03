 
Kriminalität Sprayer-Duo sorgt für Zugausfälle und Verspätungen

An der Bahnstrecke zwischen Augsburg und München sprühen zwei Unbekannte ein Graffiti auf eine Lärmschutzwand - mit erheblichen Folgen für den Bahnverkehr.

Kriminalität: Sprayer-Duo sorgt für Zugausfälle und Verspätungen
Nach dem Vorfall an der Strecke zwischen München und Augsburg ermittelt die Bundespolizei wegen Sachbeschädigung. (Symbolbild) Foto: Sven Hoppe/dpa

Mammendorf (dpa/lby) - Zwei Sprayer haben für erhebliche Behinderungen auf der Bahnstrecke zwischen München und Augsburg gesorgt. Das Duo sprühte nach Angaben der Bundespolizei ein Graffiti an eine Lärmschutzwand bei Mammendorf (Landkreis Fürstenfeldbruck). Ein Lokführer habe die beiden am Montagnachmittag beobachtet und die Bundespolizei verständigt. Daraufhin hätten die Beamten nach den unbekannten Sprayern gefahndet und dafür die Bahnstrecke für über eine Stunde gesperrt. 

Insgesamt waren laut Bundespolizei 70 Züge betroffen. Zwei Zugverbindungen fielen ganz, acht weitere teilweise aus. Es seien 2.622 Verspätungsminuten entstanden, hieß es weiter. Das Duo habe eine Fläche von rund neun Quadratmetern besprüht, den Schaden schätzten die Ermittler auf rund 1.800 Euro. Die Suche nach den Tätern blieb laut Bundespolizei zunächst ohne Erfolg. Die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung dauerten an.