Kriminalität: Spezialkräfte-Einsatz nach Streit zwischen jungen Frauen

Mehrere Streifen alarmiert

Nachdem sich die beiden anderen daraufhin zunächst wieder verzogen, kamen sie später am Abend zurück. "Hierbei kam es zu erneuten Bedrohungshandlungen und zu angeblichen mehreren Schussabgaben durch eine dritte unbekannte Person", erläuterten die Ermittler. Mehrere Streifen sowie Spezialkräfte wurden alarmiert und nahmen die 17-Jährige und die 22-Jährige in der Wohnung fest.