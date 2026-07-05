Kriminalität Sommer, Sonne, Straftat? Was Freibäder dagegen machen

Es komme vor, dass die Gießener Bäder je nach Sachlage auch ein Hausverbot aussprechen und zur Ermittlung die Polizei einschalten würden. Für Sicherheit werde durch einen den Erfordernissen angepassten Dienstplan, ausreichend Fachpersonal sowie einen Sicherheitsdienst an besucherstarken Tagen gesorgt.

Die Stadt Hanau berichtete auf Nachfrage von zwei Fällen, in denen der Verdacht bestehe, dass Mädchen im Bad unsittlich berührt worden seien. "Hier wurde man von Seiten der Hanau Bäder GmbH sofort aktiv und meldete den Vorfall bei der Polizei. Zudem bekam die entsprechende Person Hausverbot in den Hanauer Bädern." Außerdem habe es eine Auseinandersetzung gegeben, bei der die Polizei alarmiert und ein Hausverbot verhängt worden sei.

Was wird dagegen gemacht?

"Die Sicherheit der Gäste steht an erster Stelle", schreibt die Stadt Hanau. "Daher gibt es sowohl im Heinrich-Fischer-Bad in der Innenstadt als auch im Lindenaubad in Hanau-Großauheim einen Sicherheitsdienst. Viele Sicherheitsdienst-Mitarbeiter sind auch rettungskundig." Das helfe, die Sicherheit neben und in den Becken zu erhöhen.

"Für die Sicherheit der Besucherinnen und Besucher in Schwimmbädern sind grundsätzlich die Betreiber verantwortlich", schreibt die Polizei. "Diese setzen auf Sicherheitskonzepte, Aufsichtspersonal und bei Bedarf auch auf den Einsatz privater Sicherheitsdienste."

Vor Beginn der Freibadsaison habe es mehrere Präventionsmaßnahmen gegeben - die Polizei sei aktiv auf die Betreiber zugegangen, habe Sensibilisierungsveranstaltungen durchgeführt und Infoblätter verteilt. "Darüber hinaus bietet die hessische Polizei den Betreibern Sicherheitsberatungen an. Auch während der laufenden Freibadsaison stehen die Fachberaterinnen und -berater der Polizei jederzeit gerne unterstützend zur Verfügung."

Die Polizei Frankfurt veranstaltete für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Frankfurter Bäder einen Workshop, an dem laut eigener Aussage etwa 100 Menschen teilnahmen.

Sind Schwimmbäder sichere Orte?

Schwimmbäder in Hessen stellen keinen Kriminalitätsschwerpunkt dar, wie alle angefragten Polizeistellen mitteilten. "Die große Mehrheit der Badegäste verbringt ihren Aufenthalt friedlich. Polizeiliche Einsätze stellen, gemessen an der hohen Zahl der Besucherinnen und Besucher, wenige Einzelfälle dar."

Dort, wo Bürgerinnen und Bürger und insbesondere Familien mit ihren Kindern Spaß und Erholung suchten, habe Gewalt nichts zu suchen, hieß es. "Die Polizei verfolgt entsprechende Straftäter mit aller Konsequenz."