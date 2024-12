Kriminalität: Sohn nach gewaltsamem Tod seiner Mutter in U-Haft

Schock in Rosenheim

Es ist das zweite Tötungsdelikt im mutmaßlich familiären Umfeld in Bayern binnen weniger Tage. Am Morgen nach Heiligabend waren zwei Kinder tot in ihrem Zuhause in Rosenheim gefunden worden. Unter Verdacht steht die 39 Jahre alte Mutter: Sie soll ihre sechs und sieben Jahre alten Kinder im Laufe des Heiligabends oder in der Nacht auf den ersten Weihnachtsfeiertag im gemeinsamen Wohnhaus mit einem Werkzeug tödlich verletzt haben. Danach soll sie versucht haben, sich selbst zu töten, doch ihr physischer Zustand war rasch wieder stabil.