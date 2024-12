Mindelheim (dpa/lby) - Ein 66-Jähriger hat bei der Polizei in Mindelheim (Landkreis Unterallgäu) die Tötung seiner Mutter gestanden und sitzt in Untersuchungshaft. Der betrunkene Deutsche hatte am frühen Freitagabend auf der Wache angegeben, kurze Zeit zuvor seine 87-jährige Mutter getötet zu haben, wie das Polizeipräsidium Schwaben Süd/West mitteilte. Er wurde sofort vorläufig festgenommen. Polizisten und Rettungskräfte überprüften das Wohnanwesen - und fanden die Frau dort tatsächlich leblos.