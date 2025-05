Waldaschaff (dpa/lby) - Ein Mann hat am Dienstagnachmittag seine Eltern leblos in einer Wohnung in Waldaschaff (Landkreis Aschaffenburg) gefunden. An dem Ehepaar waren Spuren äußerer Gewalteinwirkung zu finden, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten. Die Ermittler gehen zunächst nicht von einer Beteiligung Dritter aus. Vieles deutet den Angaben zufolge darauf hin, dass der Mann erst seine Ehefrau umbrachte und dann sich selbst tötete. Die Kriminalpolizei ermittelt in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft weiter zu den Hintergründen der Tat.