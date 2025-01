Nürnberg (dpa/lby) - Die Sicherheit an dem als Kriminalitätsschwerpunkt bekannten Nürnberger Hauptbahnhof soll erhöht werden. Ministerpräsident Markus Söder kündigte eine verstärkte Polizeipräsenz an dem mittelfränkischen Verkehrsknotenpunkt an. Der Blick in die Statistik zeige den Handlungsbedarf, sagte Söder. Laut Bundespolizei ist der Nürnberger Hauptbahnhof seit Jahren einer der gefährlichsten Bahnhöfe bundesweit.