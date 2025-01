Habeck: "An Brutalität und Perversität kaum noch zu überbieten"

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) sprach am Rande des Weltwirtschaftsforums in Davos von einem "fürchterlichen Mordanschlag": "Was ich lese, ist an Brutalität und Perversität kaum noch zu überbieten." Er wünsche den Angehörigen "alle Kraft der Welt".