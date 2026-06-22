Kriminalität: Sexueller Übergriff an Wasserrutsche - Mann festgenommen

Frankfurt (dpa/lhe) - Ein 50 Jahre alter Mann soll in einem Schwimmbad im Frankfurter Stadtteil Sachsenhausen Kinder an einer Wasserrutsche sexuell belästigt haben. Der Mann soll laut Zeugen am Sonntagabend am Ende einer Wasserrutsche gestanden und dort zwei rutschende Kinder "aufgefangen" haben, teilte die Polizei mit. "Hierbei soll es zu einem sexuellen Übergriff gekommen sein." Die Polizei habe den alkoholisierten 50-Jährigen festgenommen.