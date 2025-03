Die Kriminalpolizei Regensburg geht nun davon aus, dass zwei bislang unbekannte Täter für die Tat verantwortlich sind. Nach bisherigen Erkenntnissen sprachen diese am 2. Januar 2025 gegen 2.30 Uhr eine 43-Jährige in der Weingasse an, hielten sie fest und versuchten, sie zu vergewaltigen. Die Frau konnte sich durch heftige Gegenwehr befreien, woraufhin die Täter in unbekannte Richtung flüchteten.