Kriminalität: Seniorin mit Schlagwerkzeug attackiert - Frau festgenommen

Regensburg (dpa/lby) - Eine 41-Jährige ist nach einem Angriff auf eine Seniorin in Regensburg festgenommen worden. Wie die Polizei mitteilte, soll die Frau am Vormittag die über 80-Jährige im Eingangsbereich eines Mehrfamilienhauses unter anderem mit einem Schlagwerkzeug attackiert und am Kopf schwer verletzt haben. Die Seniorin sei in ein Krankenhaus gebracht und die Tatverdächtige vorläufig festgenommen worden. Gegen die 41-Jährige wird laut Polizei wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdeliktes ermittelt.