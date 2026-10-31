Kriminalität: Senioren in Hoyerswerda fallen Betrugsmasche zum Opfer

Hoyerswerda (dpa/sn) - Zwei Rentnerinnen sind in Hoyerswerda Opfer von Betrügern geworden. Nach Angaben der Polizeidirektion Görlitz war ein 72-Jährige von einem Mann getäuscht worden, der ihr eine Liebesbeziehung in Aussicht gestellt hatte. Die Frau hatte den Betrüger über die sozialen Medien kennengelernt. Er forderte sie auf, Apple-Geschenkkarten zu erwerben und ihm die Gutscheincodes zu übermitteln, hieß es. Der Schaden beläuft sich auf etwa 6.000 Euro. "Nachdem die Dame finanziell am Ende war, brach der Kontakt ab", teilte die Polizei mit.