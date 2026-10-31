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Kriminalität Senioren in Hoyerswerda fallen Betrugsmasche zum Opfer

Immer wieder werden Rentner Opfer von Betrügern. Die Kriminellen gehen oft perfid vor, spielen mit den Gefühlen und Ängsten von Menschen.

Kriminalität: Senioren in Hoyerswerda fallen Betrugsmasche zum Opfer
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In Hoyerswerda sind zwei Rentnerinnen Opfer von Betrügern geworden. (Symbolbild) Foto: Wolf von Dewitz/dpa

Hoyerswerda (dpa/sn) - Zwei Rentnerinnen sind in Hoyerswerda Opfer von Betrügern geworden. Nach Angaben der Polizeidirektion Görlitz war ein 72-Jährige von einem Mann getäuscht worden, der ihr eine Liebesbeziehung in Aussicht gestellt hatte. Die Frau hatte den Betrüger über die sozialen Medien kennengelernt. Er forderte sie auf, Apple-Geschenkkarten zu erwerben und ihm die Gutscheincodes zu übermitteln, hieß es. Der Schaden beläuft sich auf etwa 6.000 Euro. "Nachdem die Dame finanziell am Ende war, brach der Kontakt ab", teilte die Polizei mit. 

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Im zweiten Fall gab sich ein Mann als Staatsanwalt aus und betrog eine 85-Jährige. Laut Polizei rief er die Seniorin an und erzählte ihr eine Geschichte von zwei festgenommenen Tätern nach mehreren Einbrüchen. In einem Notizbuch der angeblichen Einbrecher sei der Name der Geschädigten aufgetaucht. In den Betrug sollte auch ein Mitarbeiter einer Sparkasse involviert sein. Der falsche Staatsanwalt wies die Frau an, mehrere Überweisungen zu machen, um den Mitarbeiter des Geldinstitutes zu überführen. Das Geld sollte sie umgehend zurückbekommen. Die Rentnerin überwies mehrere Zehntausend Euro.