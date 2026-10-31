Kriminalität: Senioren in Hoyerswerda fallen Betrugsmasche zum Opfer

Im zweiten Fall gab sich ein Mann als Staatsanwalt aus und betrog eine 85-Jährige. Laut Polizei rief er die Seniorin an und erzählte ihr eine Geschichte von zwei festgenommenen Tätern nach mehreren Einbrüchen. In einem Notizbuch der angeblichen Einbrecher sei der Name der Geschädigten aufgetaucht. In den Betrug sollte auch ein Mitarbeiter einer Sparkasse involviert sein. Der falsche Staatsanwalt wies die Frau an, mehrere Überweisungen zu machen, um den Mitarbeiter des Geldinstitutes zu überführen. Das Geld sollte sie umgehend zurückbekommen. Die Rentnerin überwies mehrere Zehntausend Euro.